İsrail güçleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlendiği baskınlarda 20 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine yönelik baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte gerçekleştirdiği baskınlarda en 20 Filistinliyi daha gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, bunlar arasında daha önce serbest bırakılan eski tutukluların da olduğu ifade edildi.

Açıklamada, böylece işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 7 bin 325'e çıktığı kaydedildi. Gözaltına alındıktan sonra serbest kalanların da bu rakama dahil olduğuna işaret edilen açıklamada, İsrail güçlerinin baskınlar sırasında Filistinlilere ait evlere zarar verdiği ve aileleri korkuttuğu kaydedildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.