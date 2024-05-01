İsrail ordusu, Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria\'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltıların Beytüllahim, Elhalil, Nablus, Kalkilya, Tubas, Eriha ve Ramallah gibi kentlerde yoğunlaştığı belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı tarihten bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 535'e yükseldi.

01.05.2024 10:59
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti ile Filistinli Esirler Cemiyeti'nden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin salı akşamından bu sabaha kadar Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Son gözaltıların Beytüllahim, Elhalil, Nablus, Kalkilya, Tubas, Eriha ve Ramallah gibi kentlerde yoğunlaştığı aktarılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 8 bin 535'e yükseldiği kaydedildi.

Söz konusu istatistik, 7 Ekim'den bu yana süren gözaltılar ve daha sonra serbest bırakılanları kapsıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 491 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

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