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İsrail güçleri Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail'in Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda 4'ü kadın 22 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 7 bin 920'yi geçtiği ifade edildi.

01.04.2024 13:49  Güncelleme: 13:52
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda 4'ü kadın 22 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun pazar akşamından sabah saatlerine kadar Ramallah, Kudüs, Tulkerim, Cenin, El Halil ve Beytüllahim kentlerine düzenlediği baskınlarda 4'ü kadın 22 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Gözaltına alınanlar arasında daha önce serbest bırakılan Filistinlilerin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 7 bin 920'yi geçtiği ifade edildi.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Cenin, Tulkerim, Ramallah, El Halil, Selfit ve Kalkilya kentlerine baskın düzenledi. İsrail güçleri, baskınlarda aralarında bir kadının da olduğu çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

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