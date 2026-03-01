İsrail Batı Şeria'da 24 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
İsrail Batı Şeria'da 24 Filistinliyi Gözaltına Aldı

01.03.2026 12:05
İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 24 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlarda aralarında bir kadının da olduğu 24 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Nablus ilinde yer alan Beyta beldesi ile Balata Mülteci Kampına baskın düzenledi.

İsrail askerleri, evlerini bastıktan sonra aralarında bir kadının da bulunduğu 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

Tubas kentinde düzenlenen baskınlarda ise 2 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçleri, Kalkilya iline bağlı Cayus beldesine kapsamlı şekilde baskın düzenledi. Cayus'a ve mücavir belde Kefr Lakıf'a düzenlenen baskınlarda 13 Filistinli gözaltına alındı.

El Halil'in Fevvar Mülteci Kampı ile Beytullahim'deki Tuku beldesinde evlerine düzenlenen baskınlarda 2 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail saldırıları ve baskılarının ramazan ayında da devam ettiği belirtiliyor.

Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı. Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 1118 Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişiyi yaraladığı ve yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

