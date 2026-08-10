İsrail, Batı Şeria'da 25 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 25 Filistinliyi Gözaltına Aldı

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İsrail ordusu, Batı Şeria'da yaptığı baskınlarda 25 Filistinli, aralarında bir gazeteci de bulunuyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında bir gazeteci ve serbest bırakılan eski tutukluların da bulunduğu 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde geniş çaplı baskınlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, baskınlarda aralarında bir gazeteci ve serbest bırakılan eski mahkumların da bulunduğu 25 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltıların Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde yoğunlaştığı, Nablus, Cenin, Ramallah, Kalkilya ve El Halil kentlerinden de gözaltına alınanlar olduğu aktarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlatmasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları arttı.

Filistin resmi verilerine göre, bu dönemde Batı Şeria'da 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 25 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

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