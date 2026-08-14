İsrail Batı Şeria'da 3 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Batı Şeria'da 3 Filistinliyi Gözaltına Aldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi gözaltına alırken, yıkım tebligatları dağıttı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta ve kuzey kesimlerinde 3 Filistinliyi gözaltına aldı, Filistinlilere ait bazı yapılara ilişkin yıkım tebligatları dağıttı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusuna bağlı birlikler, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle birlikte Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kentinin doğusunda bulunan Berka köyüne baskın düzenledi.

Baskın sırasında 3 Filistinlinin gözaltına alındığı, Filistinlilere ait köy meclisinin atık toplama işlerinde kullandığı traktöre de el konulduğu belirtildi.

İsrail ordusunun ayrıca Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinin güneyinde bulunan Kefr Sur beldesinde 4 yapı için yıkım tebligatı dağıttığı aktarıldı.

Kefr Sur Yerel Meclis Başkanı Fevaz Hamza, basına yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin köye baskın düzenleyerek 4 yıkım tebligatı verdiğini söyledi.

Hamza, tebligatların Ala Medlel'e ait 10 katlı konut binası, Cemil Medlel'e ait bir villa, Yunus Harb'a ait başka bir villa ve kardeşi Muhammed Harb'a ait inşaat halindeki bir ev için verildiğini belirtti.

Söz konusu yapıların köyün batı kesiminde bulunduğunu kaydeden Hamza, yapı sahiplerinin gerekli tapu ve ruhsatlara sahip olduğunu ve yapıların Filistin yönetiminin idari kontrolündeki "B bölgesi"nde yer aldığını ifade etti.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması kapsamında Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 18'ini oluşturan "A bölgesi"nin idari ve güvenlik kontrolü Filistin yönetimine, yaklaşık yüzde 22'sini oluşturan "B bölgesi"nin idari kontrolü Filistin yönetimine, güvenliği ise İsrail'e bırakılmıştı. Yüzde 60'ından fazlasını oluşturan "C bölgesi"nin idari ve güvenlik kontrolü ise İsrail'e devredilmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin temmuz ayının başında yayımladığı rapora göre, İsrail, 2026'nın ilk 6 ayında Filistinlilere ait 740 yapıyı yıktı.

Yıkımlardan 546'sı çocuk olmak üzere 923 Filistinli etkilenirken, aynı dönemde İsrail makamları 254 yapı hakkında yıkım kararı çıkardı.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Yıkım, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Batı Şeria'da 3 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
600 metrelik uçurumda tehlikeli hasat Kilosu 15 bin liradan satılıyor 600 metrelik uçurumda tehlikeli hasat! Kilosu 15 bin liradan satılıyor
Çerkezköy’de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti Çerkezköy'de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti
Koyun sürüsüne otomobil çarptı Çok sayıda hayvan telef oldu Koyun sürüsüne otomobil çarptı! Çok sayıda hayvan telef oldu
Terörsüz Türkiye sonrası kritik adım DEM Parti ve Yeni Parti’nin istediği oluyor Terörsüz Türkiye sonrası kritik adım! DEM Parti ve Yeni Parti'nin istediği oluyor
Öcalan’ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı Öcalan'ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı
Binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın etti Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler Binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

00:14
Yediği son yumruk hayatına mal oldu: Ünlü boksör yaşam mücadelesini kaybetti
Yediği son yumruk hayatına mal oldu: Ünlü boksör yaşam mücadelesini kaybetti
23:45
Gaziantep’te mide bulandıran iddia infial yarattı: Özel gereksinimli genç kızı istismar mı edildi
Gaziantep'te mide bulandıran iddia infial yarattı: Özel gereksinimli genç kızı istismar mı edildi?
22:41
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail adım atmazsa radikal adımlar atarız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail adım atmazsa radikal adımlar atarız
21:56
CHP Milletvekili Yazgan’ın darbedildiği iddia edilen kavgada 3 şüpheli serbest bırakıldı
CHP Milletvekili Yazgan'ın darbedildiği iddia edilen kavgada 3 şüpheli serbest bırakıldı
21:53
Kara Kartal pençeyi vurdu Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde Play Off Turu’na yükseldi
Kara Kartal pençeyi vurdu! Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Play Off Turu’na yükseldi
21:49
“15 yaşındaki kız çocuğu temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı“ iddiası Davaya bakanlık da müdahil olacak
"15 yaşındaki kız çocuğu temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı" iddiası! Davaya bakanlık da müdahil olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 02:22:59. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Batı Şeria'da 3 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.