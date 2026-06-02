İsrail, Batı Şeria'da 300 Dönüm Araziyi Gasbetti

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 300 dönümlük araziyi kamulaştırma bahanesiyle gasbetme kararı aldığını duyurdu.

Konsey Başkanı Müeyyed Şaban, yaptığı açıklamada, İsrail'in "kamulaştırma ve arkeolojik sit alanı geliştirme" bahanesiyle Beytüllahim'in güneyindeki Cebel el-Fureydis bölgesinde Filistinlilere ait 300 dönümlük araziye el konulması için askeri emir çıkardığını belirtti.

Şaban, İsrail'in 2026'nın başından bu yana 3. kez Filistinlilerin topraklarını kamulaştırma bahanesiyle gasbetme kararı çıkardığına dikkati çekti.

İsrail'in amacına ilişkin Şaban, söz konusu kararın "Filistin toprakları üzerinde yasal ve idari kontrol kurmayı ve bu toprakları yerleşim projelerine hizmet edecek şekilde kullanmayı" amaçlayan bir politika çerçevesinde alındığına vurgu yaptı.

Şaban, İsrail makamlarının 2024'te Cebel el-Fureydis'in çevresinde 171 dönümlük araziye de kamulaştırma bahanesiyle el koyduğunu ifade etti.

İsrail'in Filistin'in arkeolojik ve kültürel miras alanlarını özellikle hedef aldığını söyleyen Şaban, bunun sadece toprak kontrolüyle sınırlı olmadığını, İsrail'in Filistin'in tarihi ve kültürel manzarasını yeniden şekillendirmeye çalıştığını aktardı.

Şaban, Filistin'in tarihi ve kültürel alanlarının İsrail tarafından yerleşim projelerine tahsis edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

İsrail'in uluslararası hukuku ve meşruiyet kararlarını ihlal eden tek taraflı eylemlerine vurgu yapan Şaban, İsrail'in topraklara el koyma politikasıyla Filistin topraklarında fiili ilhakı dayatmaya çalıştığını belirtti.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait tarihi alanlardaki ihlallerini artırırken, Filistinliler, İsrail'in eylemlerinin Batı Şeria'nın C bölgesinde toprak kontrolünü genişletmek ve yerleşim faaliyetlerini desteklemek için yapıldığını belirtiyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.