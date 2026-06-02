İsrail, Batı Şeria'da 300 Dönüm Araziyi Gasbetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Batı Şeria'da 300 Dönüm Araziyi Gasbetti

02.06.2026 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait araziyi 'kamulaştırma' adı altında gaspetti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 300 dönümlük araziyi kamulaştırma bahanesiyle gasbetme kararı aldığını duyurdu.

Konsey Başkanı Müeyyed Şaban, yaptığı açıklamada, İsrail'in "kamulaştırma ve arkeolojik sit alanı geliştirme" bahanesiyle Beytüllahim'in güneyindeki Cebel el-Fureydis bölgesinde Filistinlilere ait 300 dönümlük araziye el konulması için askeri emir çıkardığını belirtti.

Şaban, İsrail'in 2026'nın başından bu yana 3. kez Filistinlilerin topraklarını kamulaştırma bahanesiyle gasbetme kararı çıkardığına dikkati çekti.

İsrail'in amacına ilişkin Şaban, söz konusu kararın "Filistin toprakları üzerinde yasal ve idari kontrol kurmayı ve bu toprakları yerleşim projelerine hizmet edecek şekilde kullanmayı" amaçlayan bir politika çerçevesinde alındığına vurgu yaptı.

Şaban, İsrail makamlarının 2024'te Cebel el-Fureydis'in çevresinde 171 dönümlük araziye de kamulaştırma bahanesiyle el koyduğunu ifade etti.

İsrail'in Filistin'in arkeolojik ve kültürel miras alanlarını özellikle hedef aldığını söyleyen Şaban, bunun sadece toprak kontrolüyle sınırlı olmadığını, İsrail'in Filistin'in tarihi ve kültürel manzarasını yeniden şekillendirmeye çalıştığını aktardı.

Şaban, Filistin'in tarihi ve kültürel alanlarının İsrail tarafından yerleşim projelerine tahsis edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

İsrail'in uluslararası hukuku ve meşruiyet kararlarını ihlal eden tek taraflı eylemlerine vurgu yapan Şaban, İsrail'in topraklara el koyma politikasıyla Filistin topraklarında fiili ilhakı dayatmaya çalıştığını belirtti.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait tarihi alanlardaki ihlallerini artırırken, Filistinliler, İsrail'in eylemlerinin Batı Şeria'nın C bölgesinde toprak kontrolünü genişletmek ve yerleşim faaliyetlerini desteklemek için yapıldığını belirtiyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Ekonomi, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 300 Dönüm Araziyi Gasbetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor
Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında
“12’den sonra devlet biziz“ paylaşımı yaptı, gözaltına alındı "12'den sonra devlet biziz" paylaşımı yaptı, gözaltına alındı
24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti 24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti
Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın

18:38
Osimhen’in Galatasaray’dan ayrılmasına sebep olacak tek neden duyuruldu
Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılmasına sebep olacak tek neden duyuruldu
18:38
Asensio’ya ülkesinden talip: Görüşmeler başladı
Asensio'ya ülkesinden talip: Görüşmeler başladı
18:21
Kılıçdaroğlu’nun afişleri, memleketi Tunceli’de bilboardlara asıldı
Kılıçdaroğlu'nun afişleri, memleketi Tunceli'de bilboardlara asıldı
17:41
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
17:28
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi Et, süt, lahmacun, pide ürünlerinde uygunsuzluk
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Et, süt, lahmacun, pide ürünlerinde uygunsuzluk
16:12
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti
Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 18:46:55. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail, Batı Şeria'da 300 Dönüm Araziyi Gasbetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.