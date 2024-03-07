İsrail, Batı Şeria'da 37 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine yaptığı baskınlarda, biri gazeteci 4 kadının da aralarında bulunduğu 37 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri işgal altındaki bölgede çeşitli kentlerdeki adreslere baskınlar yaptı.
Tubas kentinde 13 Filistinliyi alıkoyan İsrail güçleri, Nablus'ta 3, Beytüllahim'de 6, Ramallah'ta 4'ü kadın 10 kişi ile El Halil'de 2, Tulkerim'de 2 ve Cenin'de 1 Filistinliyi gözaltına aldı.
Ramallah'ta gözaltına alınanlar arasında, İsrail hapishanelerinde tutuklu Hamas liderlerinden Cemal et-Tavil'in kızı, gazeteci Büşra et-Tavil'in de olduğu belirtildi.
İsrail askerlerinin Filistinli kadın gazeteci Tavil'i gözaltına almadan önce darp ettiği de kaydedildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
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