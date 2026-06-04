İsrail Batı Şeria'da 4 Kız Öğrenciyi Gözaltına Aldı

İsrail'in iki günden beri işgal altındaki Batı Şeria'da biri ABD vatandaşı 4 kız öğrenciyi gözaltında tuttuğu bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin 2 gün önce Batı Şeria'da üniversite öğrencisi 4 genç kızı gözaltına aldığını belirtti.

İsrail'in gözaltında tuttuğu 4 kız öğrenciden birinin ABD vatandaşı olduğunu aktaran Serahine, "ABD vatandaşı kız öğrencinin ailesi, kızlarının sağlık sorunları yaşadığını belirtti." ifadelerini kullandı.

İsrail güçlerinin, üniversiteli kız öğrencileri Ofer soruşturma merkezine götürdüğüne dikkati çeken Serahine, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten beri Filistinli öğrencileri gözaltına alma operasyonlarını artırdığını söyledi.

İsrail, Filistinli öğrencileri eğitimden mahrum bırakmayı hedefliyor

İsrail'in gözaltına aldığı Filistinlilerin çeşitli ihlallere maruz kaldıklarının altını çizen Serahine, "Filistinli birçok öğrenci, İsrail'in kışkırtıcı eylemler olarak nitelendirdiği öğrenci etkinlikleri sebebiyle gözaltına alındı." dedi.

Gözaltına alınan Filistinli öğrencilerin soruşturma sırasında ve İsrail hapishanelerinden nakilleri sırasında açlık, tıbbi ihmal ve kötü muamele gibi çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını dile getiren Serahine, İsrail'in Filistinli öğrencileri gözaltına alarak onları eğitim ve ifade özgürlüklerinden mahrum bırakmaya çalıştığını kaydetti.

Serahine, "Filistinliler sadece öğrencilerin eğitimlerini barış ve güven içinde tamamlamalarını istiyor." diye konuştu.

Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Zamir Esirleri Koruma Kurumu tarafından 14 Nisan'da yaptığı ortak açıklamada, Nisan 2026 itibarıyla İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sayısının 9 bin 600'ü aştığı, kadın esirlerin sayısının ise 25'i idari olmak üzere 86'ya ulaştığı belirtilmişti.