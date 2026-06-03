İsrail, Batı Şeria'da 42 Dönüm Araziyi El Koydu - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 42 Dönüm Araziyi El Koydu

03.06.2026 12:43
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İsrail, Tubas kentinde Filistinlilere ait araziyi 'askeri bölge' gerekçesiyle gasp etti.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde Filistinlilere ait 42 dönüm araziyi "askeri bölge" bahanesiyle el koydu.

Filistin'de Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Mutez Beşarat, yaptığı yazılı açıklamada, konuyla ilgili bilgi verdi.

Beşarat, İsrail makamlarının Tubas'ın doğusundaki Teyasir köyünde Filistinlilere ait 42 dönüm arazinin "askeri bölge" olduğu bahanesiyle "gasbetme kararı" aldığını belirtti.

Tubas kentinin Batı Şeria'nın C bölgesinde olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait tarihi alanlardaki ihlallerini artırırken, Filistinliler, İsrail'in eylemlerinin Batı Şeria'nın C bölgesinde toprak kontrolünü genişletmek ve yerleşim faaliyetlerini desteklemek için yapıldığını belirtiyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 42 Dönüm Araziyi El Koydu - Son Dakika

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