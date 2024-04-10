İsrail, Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da en az 7 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, dün geceden sabah saatlerine kadar Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürdü.
Batı Şeria'nın Ramallah, Nablus, El Halil ve Beytüllahim kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyen İsrail güçleri, 2 Filistinliyi gözaltına aldı.
Görgü tanıkları da Tulkerem kentinde Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyen İsrail güçlerinin burada en az 5 Filistinliyi gözaltına aldığını ifade etti.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinli sayısının 8 bin 165'e çıktığı kaydedildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.
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