İsrail Batı Şeria'da 8 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail Batı Şeria'da 8 Filistinliyi Gözaltına Aldı

10.07.2026 11:03
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İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi.

Baskınlarda aralarında eski Filistinli tutukluların da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Beytüllahim kentinin Cenate beldesi Belediye Başkanı Sami ez-Zeyr'i evine düzenledikleri baskında gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ciddi bir artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, söz konusu tarihten bu yana Batı Şeria'da 1175 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 919 kişi yaralandı. İsrail güçlerinin düzenlediği operasyonlarda yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alınırken, 33 bin kişi de yerinden edildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Batı Şeria'da 8 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

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