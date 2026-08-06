İsrail Batı Şeria'da Baskınlar Düzenliyor

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda, el-Bire kentinde Filistinlilere ait 3 eve el koyarak kışlaya çevirdiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla eş zamanlı olarak Batı Şeria'nın Beytüllahim ve Ramallah kentleri ile işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde baskın ve ihlallerini sürdürüyor.

İsrail ordusu, Ramallah yakınlarındaki el-Bire kentinin Satıh Marhaba Mahallesi'nde Filistinlileri zorla çıkardığı 3 evi askeri kışlaya dönüştürdü.

Askerler, ayrıca komşu Ümmü Şerayıt Mahallesi'ne çok sayıda askeri araçla girerek ana yolu kapattı ve bölgede arama faaliyetleri yürüterek ulaşımı engelledi.

Beytüllahim'in güneyindeki Beyt Fuccar ve güneydoğusundaki Halayil el-Luz bölgelerine düzenlenen baskınlarda araçlar durdurularak kimlik kontrolü yapılırken, Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik ve Deyr Cerir köylerine de baskınlar gerçekleştirildi.

İsrail askerlerinin korumasındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Beyt Fuccar beldesinin doğusundaki "Es-Susa" alanında ve el-Mugayyir köyü yakınlarındaki "Şı'b el-Luz" bölgesinde Filistinlilerin arazilerine ve mülklerine yönelik saldırılarına devam etti.

Öte yandan, İsrail ordusunun Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab beldesi ve Kalendiya Mülteci Kampı'na başlattığı geniş çaplı askeri operasyonun sürdüğü kaydedildi.

Kalendiya Medya Merkezinden yapılan açıklamada, baskının 19 saattir devam ettiği, evlerde geniş çaplı aramalar yapıldığı ve aralarında bir kadının da bulunduğu yaklaşık 15 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan bazı kişilerin İsrail istihbaratı tarafından yürütülen saha sorgularının ardından serbest bırakıldığı aktarıldı.

Filistin Kızılayı ise ekiplerinin İsrail askerlerince darbedilen 8 kişiyi hastaneye kaldırdığını ve kamp içinden 5 hastayı tahliye ettiğini, İsrail güçlerinin tıbbi ekiplerin hareketini engellediğini duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskı ve baskınlarda şiddetli bir artış yaşanıyor.

Filistin verilerine göre, bu süreçte en az 1182 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 24 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.