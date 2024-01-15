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İsrail, Batı Şeria'da bir üniversiteye baskın düzenleyerek 25 öğrenciyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da bir üniversiteye baskın düzenleyerek 25 öğrenciyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan En-Necah Üniversitesi'ne baskın düzenleyerek 25 öğrenciyi gözaltına aldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 352 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 875 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail, Batı Şeria\'da bir üniversiteye baskın düzenleyerek 25 öğrenciyi gözaltına aldı
15.01.2024 - 10:15,
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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan En-Necah Üniversitesi'ne baskın düzenleyerek 25 öğrenciyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail işgal güçleri, sabah erken saatlerde Nablus'taki Necah Üniversitesi'ne baskın gerçekleştirdi.

Üniversitenin güvenlik personelini alıkoyarak darbeden İsrail güçleri, 25 öğrenciyi de gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 352 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 875 Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Batı Şeria, İsrail, Kudüs, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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