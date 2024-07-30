İsrail, Batı Şeria'da Filistinli bir evi yıktı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinlinin evini "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.

Nablus'a bağlı Duma Beldesi Belediye Başkanı Süleyman Devabişe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buldozerler eşliğinde beldeye baskın düzenleyen İsrail askerlerinin Memun Devabişe'ye ait 4 katlı binayı yıktığını belirtti.

Devabişe, İsrail'in, ruhsatsız yapıldıkları gerekçesiyle Filistinlilerin evlerini yıkma operasyonlarını artırdığını ifade etti.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin batısında kalan Beyt Ava beldesinde de aynı gerekçeyle bir su kuyusunu yıktı ve ağaçları söktü.

Filistinliler, "C" bölgesinde bina ruhsatı ve arazilerinin ıslah çalışmaları için İsrailli yetkililerden izin almalarının neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Filistin resmi verilerine göre, İsrail ordusu 2024 yılının ilk yarısında Filistinlilere ait 318 yapıyı yıktı.