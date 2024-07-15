İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 evi yıktı

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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınında Filistinlilere ait 4 evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.

Beytüllahim sınırlarındaki Velce beldesinin Köy Meclis Başkanı Hadr el-Arac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, beldeye baskın düzenlediğini ve Filistinlilere ait 4 evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığını söyledi.

Arac, Beytüllahim'e bağlı olan Velce beldesinde yıkımın gerçekleştiği toprakların idari olarak Kudüs Belediyesinin sınırları içinde yer aldığını söyledi.

İsrail'in 7 Ekim sonrası ihlallerini arttırdığını ve Filistinlileri topraklarından çıkarmak için baskı yaptığını ifade eden Arac, "Ruhsatsız yapılaşma bahanesiyle her yer yıkılma tehdidi altında. Ayrıca Filistinlilerin toprakları üzerinde yasa dışı yerleşim birimleri genişletiliyor." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, İsrail ordusu 2024 yılının ilk yarısında Filistinlilere ait 318 yapıyı yıktı.