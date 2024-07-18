İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 turistik villayı yıktı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 turistik villayı yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 turistik villayı 'ruhsatsız olduğu' gerekçesiyle yıktı. İsrail askerleri, Eriha kentindeki tarihi Kasr Hişam bölgesine baskın düzenleyerek iş makineleriyle bölgeyi bastı. Filistinlilere ait yapılar 'ruhsatsız olduğu' gerekçe gösterilerek yıkıldı. İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gaspları uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor. İsrail ordusu, 2024 yılının ilk yarısında Filistinlilere ait 318 yapıyı yıktı.

18.07.2024 15:07
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 turistik villayı "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın doğusunda yer alan Eriha kentindeki tarihi Kasr Hişam bölgesine baskın düzenledi.

İş makineleriyle bölgeyi basan İsrail ordusu, Filistinlilere ait 4 turistik villayı yıktı.

AA muhabirinin bölge sakinlerinden edindiği bilgiye göre, İsrail askerleri, Filistinlilere ait yapıları "ruhsatsız olduğunu" gerekçe göstererek yıkmaya başladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, İsrail ordusu 2024 yılının ilk yarısında Filistinlilere ait 318 yapıyı yıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 turistik villayı yıktı - Son Dakika

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