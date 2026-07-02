İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Yapıları Yıktı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Yapıları Yıktı

02.07.2026 17:53
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İsrail ordusu, ruhsatsız inşa gerekçesiyle Batı Şeria'da Filistinlilere ait evleri ve barınakları yıktı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit, Beytüllahim ve Kuzey Ağvar bölgelerinde ruhsatsız inşa edildiği bahanesiyle Filistinlilere ait evler ile hayvan barınaklarını yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Selfit bölgesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinli Ata Muhammed Hüseyin Rebi'ye ait evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktı.

Beytüllahim'in güneydoğusundaki Teku Belediye Meclisi Başkanı Teysir Ebu Muflih, İsrail ordusunun Hirbet ed-Deyr bölgesinde Filistinli Ali Mahmud Süleyman'a ait iki katlı evi yıktığını söyledi.

Her katı 200 metrekare olan evin yıkımı sırasında bölgenin kapatıldığını ve vatandaşların alana girişine izin verilmediğini kaydeden Ebu Muflih, yıkım işleminin İsrail askerlerinin güvenlik önlemleri altında yapıldığını belirtti.

Kuzey Ağvar'daki El-Malih Köy Konseyi Başkanı Mehdi Derağme ise İsrail buldozerlerinin Ayn el-Hilve bölgesinde Filistinli Adil Aliyan Derağme'ye ait konut yapıları ile hayvan barınaklarını yıktığını söyledi.

Derağme, yıkımın, İsrail Yüksek Mahkemesinin söz konusu yapıların yıkılmasını durduran kararına rağmen gerçekleştirildiğini ifade etti.

Filistinli yetkililer, İsrail'in "ruhsatsız yapı" gerekçesini, C Bölgesi'nde Filistinlilere ait ev ve yapıların yıkımını yoğunlaştırmak için kullandığını belirtiyor. Filistin tarafı, bu bölgede inşaat ve arazi ıslahı için gerekli izinlerin alınmasının neredeyse imkansız olduğunu dile getiriyor.

Batı Şeria, 1995 tarihli Oslo 2 Anlaşması uyarınca "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılıyor. "A" bölgeleri Filistin yönetiminin tam kontrolünde bulunurken, "B" bölgelerinde sivil yönetim Filistin'e, güvenlik kontrolü ise İsrail'e ait. Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan "C" bölgeleri ise tamamen İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2025 yılı içinde Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıların yıkılması nedeniyle 1700'den fazla Filistinli yerinden edildi.

Uluslararası insancıl hukuka göre sivillere ait mülklerin yıkımı, ancak zorunlu askeri gereklilik durumunda mümkün bulunuyor. 1949 tarihli Dördüncü Cenevre Sözleşmesi, sivil mülklerin bu koşul dışında tahrip edilmesini yasaklarken, ev yıkımları ailelerin yerinden edilmesine ve tarım ile hayvancılığa dayalı geçim kaynaklarını kaybetmesine de yol açıyor.

Batı Şeria'da 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında resmi verilere göre 1173 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 666 kişi yaralandı, yaklaşık 24 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Yapıları Yıktı - Son Dakika

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