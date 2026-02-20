İsrail Batı Şeria'da Filistinliyi Yaraladı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Ağvar bölgesinde bir Filistinliyi yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 30 kişiden oluşan bir grup İsrailli, Kuzey Ağvar bölgesindeki Malih köyüne saldırdı.

Filistinlilere ait araçları kundaklayan gaspçı İsrailliler, ayrıca köylülerin çeşitli yapı ve mülklerine de zarar verdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Malih Köy Meclis Başkanı Mehdi Dıragme'yi darbettiği, ciddi yara alan Dıragme'nin hastaneye nakledildiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de baskınlar, gözaltılar, öldürmeler, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı, 21 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.