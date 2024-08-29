İsrail, Batı Şeria'da geniş çaplı saldırılarına devam ediyor - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da geniş çaplı saldırılarına devam ediyor

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı saldırılar ikinci gününde de devam ederken 45 Filistinli gözaltına alındı. Saldırılarda şu ana kadar 17 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

29.08.2024 15:51
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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun dün başlattığı "geniş çaplı" saldırılar ikinci gününde de devam ederken şu ana kadar 45 Filistinli gözaltına alındı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun dün geceden bu yana Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde aralarında eski tutukluların da bulunduğu en az 25 Filistinliyi daha gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyinde dün başlattığı "geniş çaplı" saldırılar ikinci gününde de sürerken bölgede gözaltına alınanların sayısının 45'e yükseldiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023 bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 10 bin 300'ü aştığı kaydedildi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da dün başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda şu ana kadar 17 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

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