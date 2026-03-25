Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail: Batı Şeria'daki Saldırılar Müttefik Kaybettiriyor

25.03.2026 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükelçi Leiter, Batı Şeria'daki İsrailli saldırıların ABD ile ilişkileri olumsuz etkilediğini belirtti.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarının Tel Aviv'e müttefik kaybettirdiğini belirtti.

Leiter, Yediot Ahronot gazetesine verdiği röportajda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Batı Şeria'da Filistinlilere saldıranları "Yahudi aşırılıkçılar" olarak niteleyen Leiter, bunlarının "sayısının oldukça az olduğunu" savundu.

Büyükelçi Leiter, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarındaki artışın ABD siyasetinde dalgalanmalara yol açtığı ve İsrail'in müttefik kaybettiği konusunda uyarıda bulundu.

Batı Şeria'da saldırı gerçekleştiren Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin "tüm İsrail'i lekelediği" ve müttefik kaybettikleri değerlendirmesinde bulunan Leiter, "Dostlarımızı kaybediyoruz. Washington'da bu olaylar yüzünden İsrail'den kesinlikle uzaklaşan insanlar var. Kendi partileri içinde bize destek vermeye devam etmek için çabalayan Demokratların elindeki kozları zayıflatmamalıyız. Sanki bizi desteklemek isteyenleri bizzat kendimiz itiyoruz." ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 500 binden fazla Filistin topraklarını gasbeden İsrailli, gasbedilen Filistin topraklarında yaşıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistin belde ve köylerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 18:10:17. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.