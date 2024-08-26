İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e düzenlediği baskınlarda 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı. İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği gözaltılar sırasında Filistinlilere yönelik saldırılar yaşandı.

26.08.2024 13:52
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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e düzenlediği baskınlarda 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde aralarında eski tutukluların da bulunduğu en az 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Batı Şeria'nın Nablus, Kalkilya, El Halil ve Beytüllahim kentleri ile Doğu Kudüs'te gerçekleştirilen gözaltılar sırasında Filistinlilere yönelik saldırılar yaşandığı, evlere zarar verildiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 10 bin 200'ü aştığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 646 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika

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