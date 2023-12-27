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İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 4.795 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 4.795 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 4.795'e yükseldi. Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, İsrail güçlerinin son baskınlarında 12 kişiyi daha gözaltına aldığını açıkladı. Gözaltına alınan kişilerin ve yakınlarının darp edildiği, evlerinin tahrip edilip yıkıldığı belirtildi.

İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs\'te 4.795 Filistinliyi gözaltına aldı
27.12.2023 - 12:28,
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İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 4 bin 795'e yükseldiği bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin dün akşam ve bu sabah saatlerinde Tulkerim, Ramallah, Beytullahim ve El Halil'de düzenlediği baskınlarda 12 kişiyi daha gözaltına aldığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 4 bin 795'e çıktığı kaydedilen açıklamada, İsrail güçlerinin gözaltına aldığı kişileri ve yakınlarını darp ettiği aktarıldı.

Açıklamada, tehditlere maruz kalan kişilerin ayrıca evlerinin de tahrip edilip yıkıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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