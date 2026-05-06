İsrail, Batı Şeria ve Kudüs'te Evleri Yıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Batı Şeria ve Kudüs'te Evleri Yıktı

06.05.2026 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 2 evi 'ruhsatsız' gerekçesiyle yıktı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 2 evi yıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Kudüs Valiliğine dayandırdığı habere göre, İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün güneyindeki Sevahira beldesine baskın düzenledi.

Baskın sırasında İsrail güçleri, Filistinli Mustafa Abdulgani Zeatira'ya ait iki katlı evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yerle bir etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Şukba beldesinde de İsrail ordusu, 7 kişinin yaşadığı bir evi yıktı.

Filistinli Abdulhalim Sabit'e ait 2 katlı evde yüzme havuzu ve oyun alanı da bulunuyordu.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail ordusu nisan ayı boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da 37'si meskun evler olmak üzere Filistinlilere ait 78 yapıyı yıktı.

İsrail, "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarımsal faaliyetlere ciddi kısıtlamalar getiriyor, Filistinliler için "ruhsat" alımını da zorlaştırarak neredeyse imkansız hale getiriyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria ve Kudüs'te Evleri Yıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santos’ta kriz Neymar’ın tokatladığı 18 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılıyor Santos'ta kriz! Neymar'ın tokatladığı 18 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılıyor
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
Kılıçdaroğlu cephesinden ’mutlak butlan’ çıkışına yalanlama: Tamamen gerçek dışı Kılıçdaroğlu cephesinden 'mutlak butlan' çıkışına yalanlama: Tamamen gerçek dışı
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe’ye Skriniar’dan bir kötü haber daha Fenerbahçe'ye Skriniar'dan bir kötü haber daha
Arda Turan’dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri Arda Turan'dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri

12:04
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
11:59
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday İşte ilk sözleri
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
11:41
Bakan Şimşek’ten dünya devlerine Türkiye çağrısı: Merkezlerinizi buraya taşıyın
Bakan Şimşek'ten dünya devlerine Türkiye çağrısı: Merkezlerinizi buraya taşıyın
11:30
Özgür Özel’den kurultay davası sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den kurultay davası sonrası ilk açıklama
11:08
Hesaplar sil baştan İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:08
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 12:28:48. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail, Batı Şeria ve Kudüs'te Evleri Yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.