İsrail, Bergusi'yi serbest bırakmayacak
İsrail, Bergusi'yi serbest bırakmayacak

İsrail, Bergusi\'yi serbest bırakmayacak
09.10.2025 17:21
İsrail, Gazze'deki ateşkes anlaşması kapsamında Filistin lideri Bergusi'nin serbest bırakılmayacağını açıkladı.

İsrail yönetimi, Gazze'de beklenen ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Filistin lideri Mervan el-Bergusi'nin serbest bırakılmayacağını açıkladı.

ATEŞKESE RAĞMEN İSRAİL, FİLİSTİNLİ LİDER BERGUSİ'Yİ BIRAKMAYACAK

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Tal Heinrich, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Heinrich, Gazze'de ateşkes ve İsrail ile Hamas arasında esir takasını içeren anlaşmanın son taslağının bu sabah Mısır'da formüle edilerek imzalandığını aktardı.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin anlaşmayı onaylamasından sonra İsrail ordusunun belirlenen "ayarlanmış konuşlanma hatlarına" çekileceğini dile getiren Heinrich, bu çekilmeden sonra Gazze'nin yüzde 53'nün İsrail işgali altında kalmaya devam edeceğini ifade etti. Heinrich, Filistin direnişinin sembol isimlerinden olan Bergusi'nin ise esir takası kapsamında serbest bırakılmayacağını kaydetti.

HAMAS'IN SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİĞİ İSİMLER ARASINDA YER ALIYOR

Bergusi, Hamas'ın esir takası kapsamında serbest bırakılmasını istediği isimler arasında yer alıyor. Bergusi, 1987'de patlak veren ilk İntifada'nın önemli aktörlerinden biri kabul ediliyor. Aynı zamanda 2000 yılındaki 2. İntifada da önemli rol oynayan Bergusi, 2002'den bu yana İsrail'de tutuklu bulunuyor. İsrail, Fetih Merkez Konseyi üyesi Bergusi hakkında 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası vermişti.

Kaynak: AA

