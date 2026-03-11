İsrail, Beyrut'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
İsrail, Beyrut'a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, Beyrut'a Hava Saldırısı Düzenledi
11.03.2026 08:06
İsrail ordusu, Beyrut'ta bir binaya hava saldırısı gerçekleştirdi; can kaybı bilgisi yok.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezinde bir binaya saldırı düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in, başkent Beyrut'un şehir merkezindeki Aişe Bekkar bölgesinde bulunan binadaki bir daireyi, hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in, söz konusu hava saldırısıyla çok katlı binadaki bir daireyi hedef aldığı aktarılan haberde, can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, İsrail'in, Beyrut'un şehir merkezinde düzenlediği hava saldırısı sonucu bina ve çevresinde hasar oluştuğu görüldü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e yükseldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Beyrut, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

