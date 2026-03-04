İsrail, Beyrut'ta Hava Saldırısı Başlattı - Son Dakika
İsrail, Beyrut'ta Hava Saldırısı Başlattı

04.03.2026 10:43
İsrail ordusu, Hizbullah hedeflerine yönelik Beyrut'ta hava saldırıları düzenledi.

(ANKARA) - İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Hizbullah'a ait hedeflere yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını duyurdu.

İsrail ordusu, saldırılardan önce Beyrut'un güney banliyölerinde Hizbullah'a bağlı olduğunu iddia ettiği bir bölgenin yakınında yaşayanlara, bölgeyi terk etmeleri yönünde uyarı yaptı.

Açıklamanın ardından İsrail savaş uçaklarının başkentte bir dizi hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Öte yandan Hizbullah, gece saatlerinde İsrail'e yönelik yeni bir roket saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu roketler İsrail'in kuzeyinde hava saldırısı sirenlerinin çalmasına neden olurken, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

