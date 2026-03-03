İsrail, Beyrut'ta Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
İsrail, Beyrut'ta Hava Saldırısı Düzenledi

03.03.2026 09:27
İsrail ordusu, Hizbullah'a ait Nur Radyosu binasını hedef alarak Beyrut'a hava saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'a bağlı Nur Radyosu binasının hedef alındığı bildirildi.

İsrail ordusu Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine 2 Mart'ta başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Dahiye'de yer alan Nur Radyosu'nun bulunduğu binayı hedef aldı.

İsrail ordusu gece saatlerinde de Hizbullah'a bağlı Al Manar Televizyon kanalının binasını vurmuştu.

İsrail ordusu sabah erken saatlerde Dahiye'nin Hureyk ve Hedes mahallelerine şiddetli hava saldırıları düzenlemişti.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 59 köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Hizbullah'ı hedef aldığını öne süren İsrail ordusu, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'ın güneyi ile başkent Beyrut'a yoğun hava saldırıları düzenliyor.

İsrail'in saldırılarının hedefindeki Dahiye bölgesi

Dahiye bölgesi, Baabda ilçesi sınırlarındaki Hureyk, Burc el-Baracne, Ğubeyri ve el-Mureyce gibi yoğun nüfuslu mahalleleri kapsıyor.

Ağırlıklı olarak Şii Müslüman nüfusun yaşadığı Dahiye bölgesi, Hizbullah'ın siyasi ve toplumsal olarak güçlü olduğu bir merkez olarak öne çıkıyor.

Dahiye, konut alanları, ticaret merkezleri, pazar yerleri ile Filistinli mülteci kampları Burc el-Baracne ve Sabra Şatilla'ya ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, İsrail, Medya, Son Dakika

