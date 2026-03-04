İsrail Beyrut'ta Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Aramun beldesine hava saldırısı düzenledi.
Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, başkent Beyrut'un güneyindeki Aramun beldesinde bir binayı hedef aldı.
Saldırı sonucu meydana gelen şiddetli patlama sesi Beyrut'ta da duyuldu.
Lübnan makamlarından saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Ülkenin resmi haber ajansı NNA ise İsrail uçaklarının gece saatlerinde ülkenin güneyindeki Kefer Coz ve Kefur bölgelerine saldırılar düzenlediğini aktardı.
Bu arada, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) Beyrut semalarında alçak irtifada uçuşunu sürdürüyor.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları
İsrail ordusundan 2 Mart Pazartesi gününün ilk saatlerinde yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
