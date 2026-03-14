İsrail, Beyrut'ta Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bombaladı.
AA muhabirinin bölgeden aktardığına göre, İsrail savaş uçakları Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine şiddetli bir hava saldırısı düzenledi.
Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde de saldırıda Dahiye'nin Hureyk Mahallesi'nin hedef alındığı aktarıldı.
Saldırının ardından başkent Beyrut'un çeşitli bölgelerinde patlama sesi duyuldu.
Dahiye'den de dumanların yükseldiği görüldü.
