İsrail, Beyt Lahiya'da ateşkese rağmen saldırı düzenledi; 1 Filistinli kadın öldü

İsrail ordusunun, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda 1 Filistinli kadın yaşamını yitirdi; bir diğeri ise ağır yaralandı.

İsrail ordusu, tüm uluslararası çağrılara rağmen Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarını aralıksız sürdürüyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinin Tel ez-Zeheb bölgesinde Filistinli Fatıma Ebu el-Leben, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Aynı bölgedeki saldırıda İsrail kurşunlarının hedefi olan bir diğer Filistinli kadın ise boynundan vurularak ağır yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1547'ye, yaralananların sayısı ise 5 bin 559'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasından bu yana toplam can kaybı 74 bin 540'a, yaralı sayısı ise 175 bin 678'e ulaştı.