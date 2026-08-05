İsrail, Beytullahim'de 3 Filistin Evini Yıktı - Son Dakika
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İsrail, Beytullahim'de 3 Filistin Evini Yıktı

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İsrail güçleri, Batı Şeria'da Beytullahim'de 3 evi 'ruhsatsız' olduğu gerekçesiyle yıktı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde Filistinlilere ait 3 evi yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri sabah saatlerinde Beytullahim'e bağlı Nahhalin beldesine iş makineleri eşliğinde baskın düzenledi.

İsrail güçleri, Nahhalin beldesinde Ahmed Muhammed Necacire ve Muhammed Yusuf Avad isimli Filistinlilere ait 2 evi yıktı.

Söz konusu evlerin, "ruhsatsız" oldukları iddiasıyla bir süre önce tahliye edildiği aktarıldı.

Yaşlı adamın evinin yıkımına tepki gösterenlere müdahale

Öte yandan İsrail güçlerinin, Beytullahim'in güneydoğusundaki El-Minye köyüne baskın düzenleyerek, Abdurabbu Mahmud Kevazibe isimli yaşlı adamın zorla evinden çıkarıldığı belirtildi.

Yerel kaynakların aktardığına göre, bölgeyi kuşatma altına alan İsrail güçleri daha sonra iş makineleriyle yaşlı adama ait evi yıktı.

Yıkıma tepki gösteren bölge sakinlerine İsrail güçleri gaz ve ses bombaları attı, gazdan etkilenen çok sayıda kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Batı Şeria'da yıkım ve işgal politikası derinleşiyor

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyetinin verilerine göre, İsrail, 2026'nın ilk altı ayında 341 yıkım operasyonunda Filistinlilere ait 740 yapıyı yıktı. Yıkımlardan 546'sı çocuk olmak üzere 923 Filistinli etkilendi. Aynı dönemde İsrail makamları 254 yapı hakkında da yıkım kararı çıkardı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre ise 2025 yılı içinde gerçekleştirilen yıkımlar nedeniyle 1700'den fazla Filistinli zorla yerinden edildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Beytullahim'de 3 Filistin Evini Yıktı - Son Dakika

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