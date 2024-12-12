İsrail, Beytüllahim'de Evleri Yıktı - Son Dakika
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İsrail, Beytüllahim'de Evleri Yıktı

İsrail ordusu, ruhsatsız inşa bahanesiyle Batı Şeria'da iki evi ve beton duvarları yıktı.

12.12.2024 23:47
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim şehrinin doğusunda "ruhsatsız inşa edildiği bahanesiyle" iki evi ve beton surlarını yıktı.

Beytüllahim şehrinin doğusundaki Zatera kasabasında Konsey Başkanı Abdulkadir Zuveyb, Filistin resmi ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Zuveyb, İsrail güçlerinin, askeri buldozerler eşliğinde kasabadaki El-Maliha bölgesine baskın düzenleyerek, C bölgesinde ruhsatsız bina inşa ettikleri bahanesiyle her biri yaklaşık 100 metrekarelik iki evi ve üç beton duvarı yıktığını söyledi.

İsrail'in, Filistinlileri topraklarından sürme politikasının bir parçası olarak vatandaşların evlerini yıkmak suretiyle kasıtlı olarak onlara baskı uyguladığını kaydeden Zuveyb, Beytüllahim'in doğu kırsalının, İsrail'in yerleşim faaliyetleri için araziye el koymayı ve bölge sakinlerini yerinden etmeyi amaçlayan icraatlarına maruz kaldığını ifade etti.

Filistinliler, İsrailli yetkililerin, C bölgesinde izin alınmadan inşaat yapılmasını veya arazi ıslahını engellediğini ve ruhsat almanın neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor.

1995 yılına ait "Oslo 2" anlaşmasına göre Batı Şeria toprakları 3 bölgeye ayrıldı. A bölgesi tamamen Filistin kontrolünde. "B" bölgesi İsrail'in güvenlik kontrolü altında ve sivil ve idari olarak Filistin kontrolünde.

C bölgesi ise tamamen İsrail'in sivil, idari ve güvenlik kontrolü altında, 2002'de Batı Şeria'nın yeniden işgal edilmesinin ardından Filistin yönetiminin bu bölgelerde fiili olarak kontrolü kalmadı.

C bölgesinin yüzde 80'inden fazlası İsrail'in kontrolü altında, bunlar arasında daha önce doğal koruma alanı olarak sınıflandırılan ve bu statüsü kaldırılarak C bölgesine dönüştürülen yüzde 3'lük alan da var ve (İsrailliler) bu bölgede binaların yıkılmasına dair emirler vermeye başladılar.

Kaynak: AA

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