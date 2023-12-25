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İsrail, BM görevlisinin vize başvurusunu reddetti - Son Dakika
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İsrail, BM görevlisinin vize başvurusunu reddetti

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ülkesinin Gazze Şeridi'ne saldırılarına yönelik aldıkları pozisyondan dolayı Birleşmiş Milletler (BM) görevlilerinden birinin vize başvurusunu reddettiklerini, bir diğer çalışanın da oturumunu uzatmadıklarını açıkladı.

İsrail, BM görevlisinin vize başvurusunu reddetti
25.12.2023 - 18:21,
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İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ülkesinin Gazze Şeridi'ne saldırılarına yönelik aldıkları pozisyondan dolayı Birleşmiş Milletler (BM) görevlilerinden birinin vize başvurusunu reddettiklerini, bir diğer çalışanın da oturumunu uzatmadıklarını açıkladı.

Cohen, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığına, örgütün (UN Women) çalışanlarından birinin İsrail'deki oturum izninin uzatılmaması, diğer bir çalışanın ise vize başvurusunun reddedilmesi yönünde talimat verdim." paylaşımında bulundu.

BM'nin 7 Ekim'den bu yana tutumunu "uluslararası toplumun yüzünde kara bir leke olarak" tanımlayan Cohen, BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres) başta olmak üzere İnsan Hakları Komiseri ve diğer BM Kadın Birimi çalışanlarının Hamas lehine çalışmalar yürüttüğü iddiasında bulundu.

Cohen, Guterres'in savaş suçlarına ve insanlık dışı suçlara meşruiyet kazandırdığı, İnsan Hakları Komiseri'nin belgelenmemiş kanlı komploları yayımladığı, BM Kadın Birimi'nin ise ülkede İsrailli kadınlara karşı işlendiği iddia edilen tecavüz vakalarını görmezden geldiği suçlamasında bulundu.

"Hamas'ın propagandasıyla işbirliği yapanlarla çalışmayı durduracağız." ifadelerini kullanan Cohen, BM'yi iki yüzlülükle suçladı.

Cohen, suçlamalar yönelttiği BM görevlilerinin isimlerini paylaşmadı.

Tel Aviv yönetiminin, BM görevlilerini vize kısıtlamasına tabi tutmasının olumsuz sonuçlar doğuracağı belirtiliyor.

Filistin topraklarına geçmek isteyen uluslararası örgüt çalışanlarının önce İsrail'den vize alması gerekirken, İsrail'in bu konudaki kararından vazgeçmemesi durumunda BM görevlilerinin Filistin'e geçmesi mümkün olmayacak.

Kaynak: AA
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