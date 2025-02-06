İsrail BM İnsan Hakları Konseyi'nden Çekildi

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(ANKARA) - ABD'nin önceki gün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden çekilmesinin ardından bugün de İsrail konseyden çekildiğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İsrail, Başkan (ABD Başkanı Donald) Trump'ın BM İnsan Hakları Konseyi'ne katılmama kararını memnuniyetle karşılıyor. İsrail, ABD'ye katılıyor ve BM İnsan Hakları Konseyi'ne katılmayacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekilmesini öngöre başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Kararname ayrıca, ABD'nin BM'nin Filistinli mülteciler için kurduğu yardım ajansı UNRWA'ya ek fon sağlamasını da yasaklıyordu.

Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi, İsrail ve ABD'nin çekilmesinden önce beş bölgesel grup arasında dağıtılmış 47 üye devletten oluşuyordu. Konsey, dünya genelinde insan haklarının korunması ve ihlallerin incelenmesiyle görevli bir BM organı. ABD ve İsrail'in konseyden çekilmesinin konseyin işleyişini doğrudan durdurmasa da birkaç önemli etkiye yol açabileceği değerlendirmesi yapılıyor.