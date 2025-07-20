İsrail, BM Yetkilisini Sınır Dışı Etmeye Hazırlanıyor - Son Dakika
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İsrail, BM Yetkilisini Sınır Dışı Etmeye Hazırlanıyor

20.07.2025 21:59
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İsrail, BM'nin insani işler görevlisi Whittall'ın vizesini uzatmayacak, sınır dışı edecek.

İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki kıdemli insani işler görevlisi Jonathan Whittall'ı sınır dışı etmeye hazırlanıyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan Gideon Saar'ın, Whittall'ın vizesinin uzatılmaması talimatı verdiğini aktardı.

Sözcülük, Whittall'ı "İsrail'e karşı önyargılı ve düşmanca davranışlar sergilemek, gerçekleri çarpıtmak, yanlış raporlar sunmak, İsrail'i karalamak ve BM'nin tarafsızlık kurallarını ihlal etmekle" suçladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın, meslek kuruluşlarının tavsiyesi doğrultusunda Whittall'ın vizesinin uzatılmaması talimatı verdiği kaydedildi.

BM yetkilisinin vizesinin ay sonunda sona ereceği ve sınır dışı edileceği bildirildi.

İsrail basını, kararın Whittall'ın İsrail'i Filistinlilere "ölüm cezası" uygulamakla suçlamasının ardından geldiğini iddia etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, BM Yetkilisini Sınır Dışı Etmeye Hazırlanıyor - Son Dakika

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