İsrail, Boeing'den 2 KC-46 Uçağı Alıyor
İsrail, Boeing'den 2 KC-46 Uçağı Alıyor

21.08.2025 17:20
İsrail, Boeing'den 2 KC-46 yakıt ikmal uçağı alacak, anlaşma maliyeti yarım milyar dolar.

İsrail, ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'den 2 adet KC-46 havadan yakıt ikmal uçağı daha alma kararı aldı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 adet KC-46 havadan yakıt ikmal uçağı satın alma planının bakanlık tarafından onaylandığı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanlığının ABD Misyonunun yakında imzalayacağı anlaşmanın yarım milyar dolara mal olacağı belirtildi.

Söz konusu anlaşmanın ABD'nin Tel Aviv yönetimine her yıl yaptığı 3,8 milyar dolarlık askeri yardımlarla finanse edileceği kaydedildi.

Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram, söz konusu anlaşmalarla İsrail ordusu envanterine girecek 2 havadan yakıt ikmal uçağının hava kuvvetlerini güçlendireceğini söyledi.

İsrail ile Boeing şirketi arasında 4 adet KC-46 yakıt ikmal uçağı alımı için 2022'de anlaşma imzalanmıştı. Yakıt ikmal uçakları henüz İsrail'e teslim edilmedi.

KC-46 yakıt ikmal uçakları, İsrail ordusunun KC-130 Hercules ve Boeing 707'lerden oluşan mevcut eski yakıt ikmal uçakları filosunun yerini alacak.

Kaynak: AA

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:49
Trump'tan Rusya'ya üstü kapalı "saldırı" mesajı
Trump'tan Rusya'ya üstü kapalı "saldırı" mesajı
