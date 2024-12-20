İsrail Bombardımanında 20 Filistinli Hayatını Kaybetti

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GAZZE, 20 Aralık (Xinhua) -- İsrail'in, Gazze kentinin doğusunda yerinden edilmiş sivillerin barındığı iki okulu ve bir evi hedef alan bombardımanlarında en az 20 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının perşembe günü yerinden edilmiş sivillere barınak olarak hizmet veren Kerame ve Şaban el-Rayes okullarının yanı sıra Gazze kentinin doğusundaki Tuffa mahallesinde bir evi hedef aldığını bildirdi.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, Xinhua'ya yaptığı açıklamada kurtarma ekipleri ve sağlık çalışanlarının bombalanan alanlardan 20 kişinin cansız bedenini çıkardığını söyledi.

Yaralılar arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu, çeşitli derecelerde yaralanan yaklaşık 30 kişinin de hastanelere nakledildiğini belirten Basal, kurtarma ekiplerinin kayıp kişileri aramaya devam ettiğini söyledi.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 45.129'a yükseldi.