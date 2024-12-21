İsrail Bombardımanında 24 Filistinli Öldü

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarında 24 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik devam eden İsrail bombardımanlarında 20 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail, ayrıca Gazze Şeridi'nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki bölgeyi de bombaladı.

El Avde Hastanesinden yapılan açıklamada İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda ölen 2'si çocuk 4 Filistinli ile 14 yaralının hastaneye getirildiği belirtildi.