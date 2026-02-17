İsrail, Burc el-Laklak Derneği'ni Kapatma Kararı Aldı

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde faaliyet gösteren tarihi Burc el-Laklak Derneğini 6 ay süreyle kapatma kararı aldı.

Burc Laklak Derneği Müdürü Muntasır Idkeydik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Doğu Kudüs'teki dernek merkezine baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail polisinin, Burc Laklak Derneği'ni 6 ay süreyle kapatma kararı aldıklarını tebliğ ettiğini dile getiren Idkeydik, şunları kaydetti:

"İsrail kararında, Burc Laklak Derneği'nin Filistin yönetimi tarafından finanse edildiği iddia edildi. İsrail'in bu iddiası tamamen asılsız ve temelsizdir. Avukatlarımız üzerinden bu karara itiraz edeceğiz."

Idkeydik, asırlardır toplum merkezi olarak hizmet veren bu araziyi İsrail yerleşim politikalarından korumak için 1991 yılında Burc Laklak Derneği'nin kurulduğunu belirtti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in imzasını taşıyan karar, "Filistin yönetimi veya onun yerine Burc el-Laklak Derneği'nde faaliyet gösterildiği iddiasını" içeriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde faaliyet gösteren Burc Laklak Derneği, Eyyubiler ve Osmanlı dönemlerinde bir toplum merkezi olarak hizmet veriyordu.

Kudüs'ün tarihi surlarına kadar uzanan yaklaşık 10 dönümlük alana sahip Burc Laklak Derneği, Filistinli binlerce genç ve çocuğun rahat nefes alabildiği bir merkez olarak öne çıkıyor.

Burc Laklak Derneği, spor etkinliklerinin yanı sıra fikri ve sosyal programlar gibi çalışmalarla Filistinli gençler ve çocuklara hizmet veriyor.