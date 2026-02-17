İsrail, Burc el-Laklak Derneği'ni Kapatma Kararı Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Burc el-Laklak Derneği'ni Kapatma Kararı Aldı

17.02.2026 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Doğu Kudüs'teki Burc el-Laklak Derneği'ni 6 ay süreyle kapattı, dernek itiraz edecek.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde faaliyet gösteren tarihi Burc el-Laklak Derneğini 6 ay süreyle kapatma kararı aldı.

Burc Laklak Derneği Müdürü Muntasır Idkeydik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Doğu Kudüs'teki dernek merkezine baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail polisinin, Burc Laklak Derneği'ni 6 ay süreyle kapatma kararı aldıklarını tebliğ ettiğini dile getiren Idkeydik, şunları kaydetti:

"İsrail kararında, Burc Laklak Derneği'nin Filistin yönetimi tarafından finanse edildiği iddia edildi. İsrail'in bu iddiası tamamen asılsız ve temelsizdir. Avukatlarımız üzerinden bu karara itiraz edeceğiz."

Idkeydik, asırlardır toplum merkezi olarak hizmet veren bu araziyi İsrail yerleşim politikalarından korumak için 1991 yılında Burc Laklak Derneği'nin kurulduğunu belirtti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in imzasını taşıyan karar, "Filistin yönetimi veya onun yerine Burc el-Laklak Derneği'nde faaliyet gösterildiği iddiasını" içeriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde faaliyet gösteren Burc Laklak Derneği, Eyyubiler ve Osmanlı dönemlerinde bir toplum merkezi olarak hizmet veriyordu.

Kudüs'ün tarihi surlarına kadar uzanan yaklaşık 10 dönümlük alana sahip Burc Laklak Derneği, Filistinli binlerce genç ve çocuğun rahat nefes alabildiği bir merkez olarak öne çıkıyor.

Burc Laklak Derneği, spor etkinliklerinin yanı sıra fikri ve sosyal programlar gibi çalışmalarla Filistinli gençler ve çocuklara hizmet veriyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Doğu Kudüs, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Burc el-Laklak Derneği'ni Kapatma Kararı Aldı - Son Dakika

Rusya’nın yeni hamlesi Avrupa’yı alarma geçirdi İki ülkeden ortak mektup Rusya'nın yeni hamlesi Avrupa'yı alarma geçirdi! İki ülkeden ortak mektup
Maden işçisinin acı kaderi: Çizmeleriyle morga kaldırıldı Maden işçisinin acı kaderi: Çizmeleriyle morga kaldırıldı
Motosiklet otomobille kafa kafaya çarpıştı Bilanço ağır Motosiklet otomobille kafa kafaya çarpıştı! Bilanço ağır
Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül’ün sözleri yürekleri dağladı Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül'ün sözleri yürekleri dağladı
Önce çarptı sonra devrildi 11 kişi yaralandı Önce çarptı sonra devrildi! 11 kişi yaralandı
Samsun’da kardeşlere silahlı saldırı: 1’i öldü, diğeri yaralı Samsun'da kardeşlere silahlı saldırı: 1'i öldü, diğeri yaralı

19:48
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
19:38
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
19:38
Canlı anlatım: RAMS Park’ta 3 gol var
Canlı anlatım: RAMS Park'ta 3 gol var
19:29
Erdoğan Etiyopya’da Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
18:55
Mahsun J dizisi sona erdi
Mahsun J dizisi sona erdi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 21:34:10. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail, Burc el-Laklak Derneği'ni Kapatma Kararı Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.