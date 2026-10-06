İsrail Cenin'de 741 metrekare araziye el koyma kararı aldı, itiraz için 24 saat tanıdı

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin El-Cabiriyat Mahallesi'nde, Oslo Anlaşması kapsamında Filistin yönetiminin sivil ve güvenlik kontrolünde bulunan "A Bölgesi"ndeki 741 metrekarelik araziye el koymak için yeni bir askeri emir çıkardı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan açıklamada, İsrail makamlarının Cenin'deki El-Cabiriyat Mahallesi'nde bulunan bir arazi için yeni bir el koyma emri yayımladığı belirtildi.

Açıklamada, 5 Ekim tarihli emrin yaklaşık 741 metrekarelik alanı kapsadığı, el koyma kararının ise "acil askeri amaçlar" gerekçesiyle alındığı ifade edildi.

Arazi sahiplerine 24 saat itiraz süresi

Konseyin açıklamasında, yeni emirde arazi sahiplerine itiraz etmeleri için 24 saat mühlet tanındığı ifade edildi. Daha önce çıkarılan emirlerde ise arazi sahiplerine 7 günlük itiraz süresi tanındığı belirtildi.

Oslo Anlaşması kapsamında "A Bölgesi", sivil ve güvenlik kontrolü Filistin yönetimine bırakılan bölgeler olarak tanımlanıyor.

İsrail'in yeni askeri emrinin, son aylarda Cenin kentindeki Filistin topraklarını hedef alan bir dizi kararın devamı olduğu belirtildi.

Bu kararlar arasında yol açılması ve askeri mevziler kurulması amacıyla arazilere el konulmasına yönelik emirlerin de bulunduğu kaydedildi.

Konsey, temmuz ayında Cenin kentinde yaklaşık 199,8 dönümlük araziyi hedef alan 15 askeri emir çıkarıldığını açıklamıştı. Bunlardan 14'ünün, toplam uzunluğu 11 kilometreyi aşan askeri yolların açılması ve genişletilmesine yönelik olduğu bildirilmişti.