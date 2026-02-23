İsrail Cezaevi'ne Provokatif Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Cezaevi'ne Provokatif Ziyaret

23.02.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Cezaevi Müdürü, Hamas tutuklularına gezi düzenledi. Misafirperverlik için teşekkür edildi.

İsrail Cezaevi Servisi (IPS) Müdürü Kobi Yaakobi'nin, bağlı bulunduğu sinagogun cemaati için Hamas mensuplarının tutulduğu yüksek güvenlikli bir cezaevine gezi organize ettiği ortaya çıktı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Yaakobi, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Har Homa (Cebel Ebu Ganim) yerleşimindeki bir sinagogdan 20 kişilik grup için Nitzan Hapishanesi'ne gezi ayarladı.

Habere göre, aralarında bir hahamın da bulunduğu grup, Hamas mensuplarının tutulduğu yüksek güvenlikli hapishaneye IPS'ye ait bir otobüsle götürüldü.

İlk olarak adli suçlardan hüküm giyenlerin koğuşlarına götürülen gruba, daha sonra Hamas mensuplarının tutulduğu yüksek güvenlikli bölüm gezdirildi.

Cezaevi turuna katılanlar, Hamas mensuplarını yerde kelepçeli vaziyette yatarken gördüklerini söylerken bir cezaevi yetkilisi ise kelepçeli vaziyette yerde yatırılmalarının rutin bir prosedür olduğunu ifade etti.

Hamas mensuplarının tutulduğu cezaevinde öğle yemeği de yiyen İsrailli grup, cezaevi yönetimine "misafirperverliklerinden" ötürü teşekkür etti.

İsrail Cezaevi Servisi ise yaptığı açıklamada, Yahudi grup için organize edilen geziyi, "İsrail'in en zor ve acımasız düşmanlarıyla günlük olarak ilgilenen gardiyanları ziyaret etmek." ifadeleriyle meşrulaştırmaya çalıştı.

İsrail Cezaevi Servisi Müdürü Yakoobi'nin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile yakın ilişkisi olduğu biliniyor.

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de sık sık Filistinlilerin tutulduğu İsrail hapishanelerine provokatif ziyaretlerde bulunuyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Cezaevi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Cezaevi'ne Provokatif Ziyaret - Son Dakika

Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Roma, Cremonese’yi ikinci yarıda dağıttı Roma, Cremonese'yi ikinci yarıda dağıttı

17:30
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
17:24
Trump’tan Meksika’yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 17:37:35. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Cezaevi'ne Provokatif Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.