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Filistinli Kadın Esirler İsrail Cezaevlerinde İşkenceye Maruz Kalıyor - Son Dakika
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Filistinli Kadın Esirler İsrail Cezaevlerinde İşkenceye Maruz Kalıyor

Filistin Esirler Cemiyeti, Hod Haşaron Cezaevi'nde tutulan Filistinli kadınların dayak, aşağılama ve utanç verici aramalara maruz kaldığını bildirdi. İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadınların sistematik olarak maruz kaldığı işkence ve aşağılamaların arttığı belirtildi.

Filistinli Kadın Esirler İsrail Cezaevlerinde İşkenceye Maruz Kalıyor
25.01.2024 - 19:51,  Güncelleme: 19:52
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Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in kuzeyinde yer alan Hod Haşaron Cezaevi'nde tutulan Filistinli kadınların dayak, aşağılama ve utanç verici aramalara maruz kaldıklarını bildirdi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinden serbest kalan ve hala tutuklu olan bazı kadınların ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Filistinli kadınlardan A.Ş, "Ben ve diğer bazı esir kadınlar Hod Haşaron Cezaevi'ne götürüldük. Bizleri zemini suyla dolu bir hücreye koydular ve içinde bulunan tuvalet de kullanılabilecek durumda değildi." dedi.

İsrailli kadın gardiyanlar tarafından çıplak arandıklarını anlatan A.Ş, "Kadın gardiyanlardan biri yüzüme yumruk attı. Gözaltına alındığım sırada da ağır şekilde darbedildim." ifadelerini kullandı.

N.S isimli diğer bir Filistinli kadın da İsrail hapishanelerinde maruz kaldıkları hakaret ve muameleyi şöyle anlattı:

"Hapishanede yanıma 3 kadın gardiyan geldi ve bana yaklaşımları çok aşağılayıcı ve acımasızcaydı. Beni uzun saatler boyunca ağır küfürler eşliğinde ellerim ve gözlerim bağlı halde yürümeye zorladılar.

Sürekli olarak bana 'Burası sizin ülkeniz değil, çekin gidin' diyorlardı. Ben ve diğer bazı kadın esirler, hücreye girişimiz sırasında çıplak halde aranmaya maruz kaldık."

Kadınların ifadelerinde pencereleri açık hücrelerde tutuldukları ve özellikle gece saatlerinde soğuk havanın büyük bir işkenceye dönüştüğü vurgulanan açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadınların sistematik olarak maruz kaldıkları işkence ve aşağılamaların 7 Ekim 2023'ten itibaren daha da arttığına işaret edildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden 16 Ocak'ta yapılan açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinli sayısının 5 bin 980 olduğu, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sayısının da 80'i kadın olmak üzere 8 bin 800'e çıktığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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