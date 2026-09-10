İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, GKRY lideri Hristodulidis ile Lefkoşa'da görüştü - Son Dakika
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, GKRY lideri Hristodulidis ile Lefkoşa'da görüştü

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi davet kapsamında Lefkoşa'da Rum lider Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi. Görüşmede iki lider stratejik ortaklığı her düzeyde güçlendirmeyi hedeflerken, ziyaret Türkiye'ye karşı olduğu yorumları ve protesto çağrılarıyla gündemde.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyaret ederek Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüştü.

Rum basınında çıkan haberlere göre, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, resmi davet kapsamında bulunduğu Lefkoşa'da Rum Başkanlık Sarayı'nda Hristodulidis ile bir araya geldi.

Görüşme sonunda açıklama yapan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, GKRY lideri Hristodulidis'i "İsrail'in büyük dostu" olarak nitelendirerek övgülerde bulundu.

Ziyarette Herzog, Kıbrıs'a karşı güçlü bir kişisel sevgi beslediğini belirterek, "Hayalim, Lübnan Cumhurbaşkanı, siz ve benim burada bile olsa bir araya gelebilmek." ifadesini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi ise yaptığı açıklamada, Herzog'un ziyaretinin iki lider arasındaki düzenli temasların parçası olduğunu, ziyaretin İsrail ve GKRY arasındaki işbirliğini derinleştirmeyi ve bağları güçlendirmeyi amaçladığını bildirdi.

"Stratejik ortaklığı her düzeyde güçlendirmeyi umuyoruz"

Rum basınının aktardığına göre, GKRY lideri Hristodulidis, Herzog'u karşılarken gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı'nın Kıbrıs'ın kişisel dostu olduğunu belirterek, "Stratejik ortaklığı her düzeyde güçlendirmeyi umuyoruz." ifadesini kullandı.

Hristodulidis, GKRY ile İsrail arasındaki turizm sektöründeki büyümeye de işaret ederek, Herzog ile iki tarafın güvenlik, istikrar ve işbirliği koşulları yaratmak amacıyla benzer görüşlere sahip diğer ülkelerle nasıl çalışabileceklerini de görüşeceklerini aktardı.

Hristodulidis, Aralık 2025'te İsrail'i ziyaret ederek, Kudüs'te Cumhurbaşkanı Herzog ile de görüşmüştü.

Ziyaret Türkiye'ye karşı

Rum basınında çıkan haberlerde, Hristodulidis-Herzog görüşmesinin Türkiye'ye karşı olduğu değerlendirmesi yapıldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u Kıbrıs'ta istemeyen, Soykırımdan Arındırılmış Kıbrıs, Aşırı Sağ İzleme Kıbrıs, Kıbrıs Filistin Dayanışma Hareketi, BDS Kıbrıs, Kıbrıs Barış Konseyi, Aşırı Sağ, Faşizm ve Irkçılığa Karşı İttifak, KISA ve Filistin İçin Sesler'in oluşturduğu koalisyon da görüşmenin emperyalizme hizmet ettiğini savundu.

Philenews internet sitesinde çıkan haberde, koalisyonun görüşmelerin amacını, "İsrail'in Türkiye ile arasındaki gerilimleri ele almak ve İsrail ile GKRY arasındaki askeri işbirliğini derinleştirmek." şeklinde nitelendirdiğine işaret edildi.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

GKRY'de yayın yapan gazeteler, bugün Herzog'un Güney Kıbrıs'a gelişi nedeniyle polisin aldığı geniş güvenlik önlemlerine dikkati çekti.

Haberlerde Rum polisinin, Larnaka-Lefkoşa kara yolu boyunca ve Lefkoşa'nın bazı bölgelerinde saat 09.00'dan 16.00'ya kadar yol kapatmaları ve artırılmış güvenlik önlemleri uygulanacağı belirtildi.

İsrail protesto edilecek

GKRY'de faaliyet gösteren Kıbrıs Barış Konseyi ve diğer aktivist grupların, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da sivillere yönelik eylemlerini protesto edecekleri duyuruldu.

Kıbrıs Barış Konseyi, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Ada'yı ziyaretini "provokasyon" olarak niteleyerek, bu akşam Rum Başkanlık Sarayı önünde protesto düzenleyeceklerini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, GKRY lideri Hristodulidis ile Lefkoşa'da görüştü - Son Dakika

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