İsrail Dahiye'ye 6 Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Dahiye'ye 6 Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesine 6 hava saldırısı düzenledi, büyük yıkıma sebep oldu.

13.11.2024 14:46
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İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye 6 hava saldırısı düzenledi.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'ye 6 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Saldırılardan 3'ünün Gubeyri bölgesinde bir noktaya düzenlendiği ve Hureyk ile bölgede bir binanın da hedef alındığı kaydedildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in Dahiye'yi hedef alan saldırıları son derece şiddetliydi ve bölgedeki binalarda ciddi yıkıma sebep oldu." dedi.

Öte yandan, saldırılarda ölen ve yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde el-Gubeyri ve Hureyk bölgelerindeki 6 bina için tahliye uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 287 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 203'ü çocuk ve 644'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 287 kişi öldü, 14 bin 222 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 585 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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