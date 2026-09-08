İsrail'de 2025'te yurt dışından dönenler yüzde 58 azaldı, mecliste göç oturumu yapıldı - Son Dakika
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İsrail'de 2025'te yurt dışından dönenler yüzde 58 azaldı, mecliste göç oturumu yapıldı

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İsrail Meclisi Göç, Uyum ve Diaspora İşleri Komisyonu, 2025'te yurt dışından dönen İsraillilerin sayısının yüzde 58 azalarak 4 bin 483'e düştüğünü açıkladı. Komisyon Başkanı Gilad Kariv, hükümeti geri dönüşü teşvik edecek politikalar izlememekle suçlayarak 5 yıllık bir plan hazırlanması çağrısında bulundu.

İsrail Meclisi Göç, Uyum ve Diaspora İşleri Komisyonu, yurt dışından ülkeye dönen İsraillilerin sayısının 2025 yılında yüzde 58 azaldığını ve yaklaşık 1 milyon İsraillinin yurt dışında yaşadığını belirtti.

İsrail Meclisi resmi internet sitesine göre, Meclis'teki Göç, Uyum ve Diaspora İşleri Komisyonu İsrail'den göç olgusunun görüşüldüğü bir oturum düzenledi.

Oturumda, Meclis'e bağlı Araştırma ve Bilgi Merkezi'nin verilerine yer verildi.

Buna göre, 2009 yılında yurt dışında yaşayan 10 bin 903 kişi ülkeye geri döndü. Bu sayı, 2025'te yüzde 58'lik azalmayla 4 bin 483'e düştü.

2005'ten 2024'e kadarki süreçte İsrail'e geri dönenlerin toplam sayısı ise yaklaşık 141 bine ulaştı ve bu da yıllık ortalama yaklaşık 7 bin kişiye denk geliyor.

Komisyon, yaklaşık 1 milyon İsraillinin de yurt dışında yaşadığı tahmininde bulundu.

Ülkeye dönenlerin yüzde 45'lik kısmını ABD'den dönenler oluştururken bunu sırasıyla İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, Rusya, Romanya, Ukrayna, Avustralya, İtalya ve Moldova izledi.

Oturumda konuşan Komisyon Başkanı Gilad Kariv, İsrail hükümetini, yurt dışındaki İsraillileri geri dönmeye teşvik edecek politikalar izlememekle suçladı.

Yurt dışında yaşayan İsraillilerin geri dönüşü için 5 yıllık bir plan hazırlanması konusunda hükümete çağrıda bulunduklarını belirten Kariv, benzer bir planın 2010 yılında yapıldığını ancak o zamandan beri yenilenmediğini dile getirdi.

Oturumda konuşan Tel Aviv Üniversitesi'nden Profesör Itai Atir ise İsrail'i terk eden doktor sayısında bir artış, geri dönüşlerde ise azalış gözlemlediklerini dile getirdi.

İsrail Haaretz gazetesi, daha önceki bir haberinde Tel Aviv Üniversitesi'nin yaptığı ve 2023-2025 yıllarında en az 1370 doktorun İsrail'i terk ettiğini gösteren bir araştırmayı yayınlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de 2025'te yurt dışından dönenler yüzde 58 azaldı, mecliste göç oturumu yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'de 2025'te yurt dışından dönenler yüzde 58 azaldı, mecliste göç oturumu yapıldı - Son Dakika
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