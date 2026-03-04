İsrail'de 24 Saatte 219 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'de 24 Saatte 219 Yaralı

04.03.2026 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Sağlık Bakanlığı, İran ile çatışmalar nedeniyle son 24 saatte 219 yaralının hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

(ANKARA) - İsrail Sağlık Bakanlığı, İran'la devam eden çatışmalar nedeniyle son 24 saat içinde 219 yaralının hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Bakanlığın verilerine göre, hastanede tedavi altına alınanlardan 10 kişinin durumu "orta", 198 kişinin ise "iyi" olarak değerlendirildi. Ayrıca 7 kişinin kaygı (anksiyete) nedeniyle tedavi gördüğü, 4 kişi hakkında ise tıbbi değerlendirme sürecinin sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, çatışmaların başladığı cumartesi gününden bu yana toplam 1.274 kişinin hastanelere sevk edildiği, bu kişilerden 96'sının halen hastane ya da acil serviste tedavi gördüğü, diğerlerinin ise tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, Sağlık Bakanlığı, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de 24 Saatte 219 Yaralı - Son Dakika

Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
Dursun Özbek’ten ’’maaşlar ödenmiyor’’ iddiasına net yanıt: Külliyen yalan Dursun Özbek'ten ''maaşlar ödenmiyor'' iddiasına net yanıt: Külliyen yalan
Görüntü Türkiye’den Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
UEFA’dan Arda Turan’ın Türkiye talebine cevap İşte maçın oynanacağı stadyum UEFA'dan Arda Turan'ın Türkiye talebine cevap! İşte maçın oynanacağı stadyum

13:37
Ronaldo savaştan mı kaçtı Gündem olan soru sonunda yanıt buldu
Ronaldo savaştan mı kaçtı! Gündem olan soru sonunda yanıt buldu
13:30
İşte İran’a açık çek veren Burkina Faso’nun askeri gücü
İşte İran'a açık çek veren Burkina Faso'nun askeri gücü
13:09
İnfial yaratan BAE iddiası Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
13:01
İran’a savaşta hiç beklemediği bir darbe daha: 150 kişi kayıp
İran'a savaşta hiç beklemediği bir darbe daha: 150 kişi kayıp
13:00
Savaş sürerken Çin’den dikkat çeken adım Başarıyla fırlattılar
Savaş sürerken Çin'den dikkat çeken adım! Başarıyla fırlattılar
11:53
ABD ve İsrail’i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 13:56:00. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'de 24 Saatte 219 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.