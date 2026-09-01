İsrail'de 5 deniz suyu arıtma tesisi kapatıldı: Tel Aviv ve çevresinde su kullanımına yeni kısıtlamalar - Son Dakika
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İsrail'de 5 deniz suyu arıtma tesisi kapatıldı: Tel Aviv ve çevresinde su kullanımına yeni kısıtlamalar

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İsrail'de hava koşullarının yol açtığı şiddetli deniz suyu bulanıklığı nedeniyle 6 arıtma tesisinden 5'i geçici olarak kapatıldı. Yetkililer krizin ikinci gününde kamusal alanların sulanmaması ve tarımsal su kullanımının sınırlandırılması talimatı verdi. Başkent Tel Aviv çevresindeki yerleşimlerde de basınç düşüşü ve olası kesintilere karşı vatandaşlara suyu yalnızca hayati ihtiyaçlar için kullanma çağrısı yapıldı.

İsrail'de deniz suyunda hava koşullarının yol açtığı "şiddetli deniz suyu bulanıklığı" nedeniyle 6 deniz suyu arıtma tesisinden 5'inin geçici olarak kapatılmasının ardından su kullanımına yönelik kısıtlamalar devam ediyor.

İsrail basınındaki haberlere göre, ülkedeki 6 ana desalinasyon (deniz suyunu tuzdan arındırma) tesisinden 5'i, hafta sonundan bu yana güneyden kuzeye yayılan yoğun deniz suyu kirliliği ve filtreleme sorunları yüzünden çalışamaz hale geldi.

Enerji Bakanlığı ile Su İdaresi, yaşanan olağan dışı aksaklık nedeniyle krizin ikinci gününde de kamusal alanların sulanmaması ve tarımsal su kullanımının sınırlandırılması talimatı verdi.

Su kullanımına yönelik kısıtlamalar, başkent Tel Aviv çevresindeki yerleşimlere de sıçradı.

Givatayim kenti başta olmak üzere merkez bölgedeki birçok belediye, şebekedeki basınç düşüşü ve olası bölgesel kesintilere karşı vatandaşları uyararak suyu yalnızca hayati ihtiyaçlar için tüketmeleri çağrısında bulundu.

Nil Deltası kaynaklı yosun patlamasından şüpheleniliyor

İsrail Oşinografi ve Limnoloji Araştırmaları Kurumu'ndaki araştırmacıların yürüttüğü ön incelemede, Doğu Akdeniz'e yayılan bulanıklığın büyük olasılıkla Nil Deltası kaynaklı mikroskobik alg (yosun) patlamasından kaynaklandığı kaydedildi.

Sorunun bir kısmının, alglerin aşırı küçük boyutlu olmasından kaynaklandığı; bu durum mikroskobik yosunların arıtma tesislerinin su alma noktalarındaki filtrelerden geçebilmesine yol açtığı belirtildi.

Bununla birlikte araştırmacıların, belirli bir alg patlamasını neyin tetiklediğini veya neden belirli bir zamanda ve yerde geliştiğini kesin olarak belirleyemediği paylaşıldı.

Hava koşulları, deniz akıntıları ve sudaki besin maddelerinin etkisiyle ortaya çıkan alg çoğalmasının doğal bir süreç olduğu ve kısa sürede hızla yayılan bu mikroskobik yosunların bir süre sonra topluca ölüp suyun içinde çürüyerek aşırı kirlilik ve bulanıklık oluşturduğu belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, tesislerde meydana gelen sorun nedeniyle Tel Aviv-Yafa Belediyesi'nin park sulama sistemlerine, plaj duşlarına ve kamuya açık alanlardaki çeşmelere verilen suyu kısıtladığı bildirilmişti.

İsrail Su İdaresi işgal altındaki Doğu Kudüs'te Eski Şehir'in Şam Kapısı yakınlarına "acil durumlara hazırlık amacıyla" içme suyu depoları yerleştirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'de 5 deniz suyu arıtma tesisi kapatıldı: Tel Aviv ve çevresinde su kullanımına yeni kısıtlamalar - Son Dakika

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