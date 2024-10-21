İsrail'de 7 Casus Tutuklandı

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İsrail'de "İran için casusluk yaptıkları" iddia edilen 7 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İsrail savcılığından yapılan açıklamada, tutuklanan 7 kişinin İsrail'deki bazı askeri üsler hakkında bilgi topladığı ileri sürüldü.

"İran için casusluk yapmakla" suçlanan kişilerin Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yerleşkesi, İsrail ordusuna ait 2 hava üssü ve Demir Kubbe bataryalarının bulunduğu noktaların fotoğraflarını çektiği ve bilgi topladığı öne sürüldü.

Tutuklanan kişilerden bazılarının 2 yıldan bu yana "İran için casusluk yaptığı" iddia edilen açıklamada, söz konusu 7 kişinin tamamının İsrail vatandaşı olduğu ve aralarında askerlikten firar eden bir kişinin de bulunduğu aktarıldı.