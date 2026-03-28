İsrail'de 78 Bin Siren Çaldı
İsrail'de 78 Bin Siren Çaldı

28.03.2026 11:50
İsrail, İran ve Hizbullah'ın saldırıları nedeniyle 78 bin kez uyarı sirenleri çaldı.

ABD ile birlikte İran'a karşı saldırılar başlatan İsrail'de, misillemeler nedeniyle 78 bin kez sirenlerin çaldığı bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İran ve Hizbullah'ın attığı füzeler, roketler ve insansız hava araçları (İHA) nedeniyle İsrail genelinde 78 bin 109 kez uyarı sirenlerinin devreye girdiği aktarıldı.

İsrail'de siren seslerinin en çok duyulduğu yerleşim yeri Lübnan sınırındaki Kiryat Şimona oldu. Lübnan sınırındaki Kiryat Şimona'da Hizbullah'ın İran'a başlatılan saldırılar sonrası attığı roketler ve İHA'lar nedeniyle 154 kez uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

Sirenlerin 146 kez çaldığı Lübnan sınırındaki Misgav Am yerleşimini, ülkenin orta kesimindeki Ariel Sharon Park bölgesi ile Ramat Gan'ın izlediği aktarıldı.

Misillemeler nedeniyle İsrail'in orta kesimindeki Holon kenti ve çevresinde ise 145 kez siren seslerinin duyulduğu aktarılan haberde, sirenlerin en sık sabah saat 10.00 civarında devreye girdiği kaydedildi. Bu zaman diliminde toplam 7 bin 122 kez siren çaldığı belirtildi.

Öte yandan haberde İran'ın yaptığı misillemelerin genellikle erken uyarı sistemleri tarafından önceden tespit edildiği ve sığınaklara girilmesi için "birkaç dakikalık" süre olduğu, Hizbullah'ın roket saldırılarında ise bu sürenin sadece "birkaç saniye" ile sınırlı kaldığı kaydedildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

